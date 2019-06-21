بالصور / حطام طائرة التجسّس الأمريكيّة المسيّرة التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني

عرض حرس الثورة في إيران اليوم، الجمعة 21 جوان 2019، حطام طائرة التجسس الأمريكية المسيرة التي أسقطها يوم أمس في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان، حسب ما نشرته وكالة "تنسيم" الإيرانية. Advertisements

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