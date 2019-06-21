باكستان تناشد شعبها لسداد الضرائب لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية

ناشد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مجدداً شعبه لدفع الضرائب؛ وذلك لإخراج البلاد من المشاكل الاقتصادية والمالية التي تواجهها في الفترة الراهنة.

وخير رئيس الوزراء الباكستاني -خلال خطابه وجهه إلى الشعب عبر التلفزيون الرسمي صباح اليوم الجمعة- المتهربين من الضرائب بين سداد الضرائب

أو مواجهة إجراءات حاسمة، كما حث جميع المواطنين على الاستفادة من خطة العفو التي أطلقتها الحكومة لتبييض الأموال السوداء؛ بهدف الإعلان عن الأصول والثروات المستترة داخل البلاد وخارجها لإخضاعها للضريبة.. حسبما أوردت وكالةالأنباء الباكستانية الرسمية.



وأشار إلى أن الحكومة تمكنت من جمع التفاصيل والمعلومات الكاملة عن الأصول المالية المملوكة للمواطنين داخل البلاد وخارجها، وأنها ستتخذ الإجراءات الصارمة ضد الذين لن يعلنوا أصولهم قبل 30 يونيو.



يذكر أن الحكومة الباكستانية أعلنت خطة العفو لتبييض الأموال السوداء، التي ستطبق حتى 30 يونيو الجاري، التي تهدف إلى توليد الضرائب وتوثيق الاقتصاد.