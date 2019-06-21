واشنطن تدعو مجلس الأمن لاجتماع مغلق بشأن إيران

دعت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع مغلق بشأن إيران، في أعقاب استهداف إيران طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز أمس الخميس وإسقاطها.
ودعت واشنطن المنظمة الدولية -وفقا لقناة (سكاي نيوز)- إلى عقد الاجتماع المغلقيوم الاثنين المقبل، لبحث آخر التطورات المتعلقة بإيران.
ونقلت القناة عن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تأكيدها في مذكرة لأعضاء المجلس أنها "ستطلع المجلس على أحدث التطورات فيما يتعلق بإيران،
كان الجيش الأمريكي قد أعلن أمس أن إيران أسقطت طائرته المسيرة بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز، على بعد 34 كيلومترا تقريبا من أقرب نقطة يابسة على الساحل الإيراني.
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