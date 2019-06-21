ترامب: أنهيت اتفاق أوباما الفظيع والإيرانيون اليوم مفلسون

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره الانسحاب من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1 عام 2015، موجها انتقادات شديدة إلى سلفه باراك أوباما.
ووصف ترامب، في سلسلة تغريدات نشرها اليوم على حسابه في "تويتر"، الاتفاق التي
وقال: "كانت إيران في وضع صعب للغاية، وهو
وتابع ترامب: "أنهيت الاتفاق الذي حتى لم يصادق عليه الكونغرس وفرضت عقوبات قاسية، وهم الآن دولة أضعف بكثير مما كانوا عليه في بداية ولايتي، عندما كانوا يشكلون مشاكل كبيرة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. واليوم هم مفلسون"!
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