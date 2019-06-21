خبير اقتصادي يحدد موعد الحرب بين أمريكا وإيران في الخليج

قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادى، إن هناك جدلا حول نشوب حرب بين أمريكا وإيران في منطقة الخليج العربي، وموعد اندلاعها والخسائر المتوقعة لها.



وأشار "عبد النبي" الي أنة بالتأكيد ستكون هناك حرب فى الخليج،أما موعدها فإنه واضح وضوح الشمس، مؤكدا الحرب اندلعت بالفعل وانتهت وبدأت أمريكا تجنى أرباح هذه الحرب،وفى المقابل أيضا بدأت إيران جنى أرباح هذه الحرب.



وأوضح أنه ربما تابع الجميع بيان الجيش الأمريكى الذى أعلن: "أسقطت إيران "بلا مبرر" بصاروخ أرض-جو طائرة بدون طيار أمريكية فوق مياه مضيق هرمز، مشيرا إلي أن الرسالة واضحة لدول الخليج، إيران تمتلك مقومات تسليح متطورة، ولا أحد يعلم التطوير الذى

أدخلته على الأسلحة.



فمن ناحية إيران فإنها قد تكون تجاوزت مرحلة تخصيب اليورانيوم، وربما تمتلك أسلحة نووية أو أسلحة تدمير شامل٫كما أنها اصبحت أكثر شراسة من ذى قبل ، وقد أقدمت على إسقاط طائرة أمريكية فى ظل رئاسة الدكتور روحانى، وهو مصنف كرئيس معتدل، فما بالكم إذا تولى الرئاسة رئيس محايد.



كل هذه المعطيات ستجبر الخليج على طلب أحدث أنظمة الدفاع الأمريكية، وهذا بدوره سيمثل انتعاشة لمصانع السلاح الأمريكى، ولكافة قطاعات التصنيع والاقتصاد فى الولايات المتحدة الأمريكية.



وبالتالي ستلح دول الخليج على بقاء التواجد العسكرى فى

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الخليج لحماية دول الخليج. وستدفع دول الخليج أجور الحماية التى تطلبها الإدارة الأمريكية دون أى نقاش.



كما ستعمل دول الخليج على إجبار الدول العربية على قبول صفقة القرن مهما كان شكلها ولونها وطعمها.



وأشار إلي أنه قريبا سيتم قبول إسرائيل كعضو فاعل ومهم فى اتخاذ كافة القرارات فى المنطقة.



وسوف تستمر إيران فى برنامجها النووى، ولن يتمكن الأمريكان من إعادتها إلى الاتفاق النووى الذى أبرمته معها منذ سنوات.



وبذلك سيكون فى المنطقة دولتان دينيتان نوويتان هما إيران وإسرائيل. وقتها لن يتمكن أي من رافضى الانتشار النووى نقد البرنامج النووى الإسرائيلى، وهذا ما تسعى إليه إسرائيل.



وقال" عبد النبي " :الخاسر فى هذه الحرب التى انتهت هم العرب كما أن العرب دفعوا نظير الحماية الأمريكية.حيث ارتفعت واردات العرب من السلاح لمواجهة التقدم الإيراني المزعوم في التسليح. وربما سيقبل العرب إسرائيل كزعيم للمنطقة .