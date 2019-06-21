طالب رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، بضرورة خلق معيار عالمي مشترك لمواجهة التهديدات الإلكترونية "السيبرانية"، مُعربًا عن استعداد بلاده لمشاركة الخبرة والمعرفة مع غيرها من الدول في هذا المجال.
وانتقد رئيس الوزراء الروسي -خلال مشاركته اليوم الجمعة في مؤتمر الأمن السيبراني
وشدد أيضًا على ضرورة تطوير
وأكد ميدفيديف استعداد موسكو للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع الدول الأخرى في مجال الأمن السيبراني، داعيًا إلى الحاجة لترسيخ نظام عالمي عادل ومنصف في المجال الرقمي.
كانت هذه تفاصيل خبر ميدفيديف ينتقد موقف بعض الدول تمتنع عن العمل مع موسكو في الأمن الالكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.