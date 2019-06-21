ميدفيديف ينتقد موقف بعض الدول تمتنع عن العمل مع موسكو في الأمن الالكتروني

طالب رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، بضرورة خلق معيار عالمي مشترك لمواجهة التهديدات الإلكترونية "السيبرانية"، مُعربًا عن استعداد بلاده لمشاركة الخبرة والمعرفة مع غيرها من الدول في هذا المجال.

وانتقد رئيس الوزراء الروسي -خلال مشاركته اليوم الجمعة في مؤتمر الأمن السيبراني

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الدولي بالعاصمة الروسية- موقف بعض الدول التي تتردد في التعامل مع موسكو في مجال الأمن السيبراني نظرًا لتدني ثقتهم تجاه روسيا.. حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية.



وشدد أيضًا على ضرورة تطوير

المعايير الأمنية العالمية، خاصة وأن الجرائم التي ترتكب باستخدام الإنترنت ليس لها حدود في الوقت الراهن.. معربًا عن أمله في أن تدرك جميع الدول خطورة هذا الأمر.



وأكد ميدفيديف استعداد موسكو للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع الدول الأخرى في مجال الأمن السيبراني، داعيًا إلى الحاجة لترسيخ نظام عالمي عادل ومنصف في المجال الرقمي.