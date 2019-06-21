قال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف ،اليوم الجمعة، إن موسكو تثمن مواقف الدول الإفريقية التي تنأى بنفسها عن معاداة روسيا على الساحة الدولية.
وأضاف مدفيديف- في كلمته أمام
وشدد رئيس الوزراء الروسي على ضرورة زيادة دعم الدول الإفريقية، علاوة على توسيع تمثيل الدول النامية في مؤسسات الإدارة العالمية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: نثمن مواقف الدول الإفريقية التي تتجنب عداءنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.