روسيا: نثمن مواقف الدول الإفريقية التي تتجنب عداءنا

قال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف ،اليوم الجمعة، إن موسكو تثمن مواقف الدول الإفريقية التي تنأى بنفسها عن معاداة روسيا على الساحة الدولية.

وأضاف مدفيديف- في كلمته أمام

المؤتمر الاقتصادي "روسيا- إفريقيا" المنعقد في موسكو وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- "روسيا تثمن مواقف الشركاء في إفريقيا، الذين ينأونبالنفس عن الهجمات الموجهة ضد روسيا، وهم كثر الآن، كما تعلمون".

وشدد رئيس الوزراء الروسي على ضرورة زيادة دعم الدول الإفريقية، علاوة على توسيع تمثيل الدول النامية في مؤسسات الإدارة العالمية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.