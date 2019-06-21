إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال على حدود قطاع غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية إصابة شاب بالقدم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة. وتوافد الآلاف من الفلسطينيين، عصر اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة الثانية والستين لمسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ونقلت الحافلات الآلاف الفلسطينيين إلى خمسة مخيمات على طول الحدود للمشاركة في جمعة "الأرض مش للبيع".

وانتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال على طول الحدود.

وتمكن مجموعة من الشبان من الاستيلاء على معدات مراقبة تابعة للاحتلال بالقرب من موقع المدرسة شرق مخيم البريج.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الطواقم الصحية في النقاط الطبية والمشافي وسيارات الإسعاف أنهت استعداداتها لمواكبة انطلاق فعاليات الجمعة التي ارتقى خلالها 306 شهداء وأصيب 17581 مواطنا بإصابات مختلفة منذ انطلاقها في الثلاثين من مارس من العام 2018.

وكان نحو تسعين فلسطينيًا أصيبوا في الجمعة الماضية إثر قمع المتظاهرين المشاركين في الجمعة الـ 61.

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