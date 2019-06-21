رئيس الوزراء الكندى يلتقى زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي

التقى رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، الذي يقوم بزيارة إلى واشنطن، بزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لمناقشة الشراكة الاقتصادية والأمنية الكندية الأمريكية، بجانب تزايد التوتر مع إيران.

وذكر بيان صادر من رئاسة مجلس

الوزراء أن ترودو والسيناتور ماكونيل أكدا التزامهما بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الجديدة ، والتي ستخلق فرص عمل جيدة.



يأتي ذلك في الوقت الذي

ناقشت فيه وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، ونظيرها الأمريكي مايك بومبيو، تداعيات زيارة ترودو إلى واشنطن ولقائه بالرئيس دونالد ترامب.



جاء ذلك في اتصال هاتفي جمعهما، ناقشا فيه الأزمة في فنزويلا والدور الكوبي فيها ، بجانب العلاقات مع الصين وأهمية إطلاق سراح الكنديين المعتقلين هناك.