ميركل: إصلاحات منطقة اليورو لم تكتمل ولا أغلبية لـ"رئاسة المفوضية الأوروبية"

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إن إصلاحات منطقة اليورو لم تكتمل رغم التقدم الجيد الذي حققه وزراء المالية خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة.

وأضافت المستشارة في تصريحات على هامش قمة "الاتحاد الأوروبي" في بروكسل: "علينا الانتظار من أجل التوصل إلى حزمة كاملة خلال ديسمبر المقبل، لكي نقول إننا قطعنا خطوة كبيرة نحو تأمين اليورو"، مشيرة إلى مجموعة مقترحات تستهدف تعزيز اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة في مواجهة أي أزمات مستقبلية.

وأعربت عن سعادتها بالاتفاق على العناصر الرئيسية لأداة موازنة جديدة، والتي وضعت ألمانيا وفرنسا أساسها، والتي تستهدف المساعدة في منع حدوث أزمات اقتصادية في المستقبل، لكن الاتفاق على حجم وتمويل الأداة الجديدة مازال يحتاج إلى المزيد من العمل، مضيفة "ليست مهمة سهلة لكنها تمثل تعاوناً جيداً".

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من جهة ثانية، قالت المستشارة الألمانية أنها لا ترى فرصاً حالياً لتولي أبرز مرشحي الكتل الحزبية الثلاثة الأكبر في البرلمان الأوروبي منصب رئاسة المفوضية الأوروبية.

وأضافت في تصريح عقب القمة الأوروبية في بروكسل: "اتضح لي من نتائج مشاورات رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أنه لا يوجد أغلبية في المجلس الأوروبي لأي من هؤلاء المرشحين، ولا أرى حالياً أنه من الممكن أن يتغير شيئاً في هذا الأمر الآن".