كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصالحة الروسية: أكثر من 540 لاجئ يغادرون مخيم الركبان في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس المركز الروسي للمصالحة في الأطراف المتصارعة أليكسي باكين يوم الخميس إن 543 لاجئًا غادروا مخيم الركبان في سوريا عبر الممر الإنساني عبر نقطة تفتيش جليب يوم الأربعاء.

وأضاف بكين "في 19 يونيو، غادر 543 لاجئًا مخيم روكبان عبر الممر الإنساني عبر نقطة تفتيش جليب، جميع اللاجئين تلقوا مساعدة طبية وتم تزويدهم بالطعام والضروريات، منذ افتتاح حاجز جليب، غادر ما مجموعه 14890 شخصًا مخيم روكبان بالنسبة للأراضي التي تسيطر عليها قوات الحكومة السورية ".

قال أيضًا أنه خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية قصف مسلحون مستوطنات صفصافة وحمرات وقلعة البرج وإيقو وأردش داج والعشارة في محافظة اللاذقية، الحماميات في محافظة حماة ؛ ومدينة حلب.

