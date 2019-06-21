كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قادة القبائل السورية يجتمعون في حلب لإعادة تأكيد دعمهم للجيش و الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى العديد من زعماء القبائل السورية في حلب يوم الخميس لمناقشة الوضع المستمر في شمال سوريا وإعادة تأكيد دعمهم للحكومة والجيش العربي السوري.

ووفقًا لوكالة الأنباء العربية السورية، تعهد زعماء العشائر بدعمهم للجيش السوري في معركتهم المستمرة ضد الإرهابيين.

كما رفض زعماء القبائل وجود قوات أجنبية غير مدعوة على الأراضي السورية.

كما رفضوا أي وجود أجنبي غير شرعي في سوريا، وخاصة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، قائلين إن جميع القوات التي دخلت سوريا بشكل غير قانوني هي قوات احتلال.

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وقالت الشخصيات القبلية إن أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية غير مرغوب فيه وأن حدود الجمهورية العربية السورية محمية وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية.

وقال البيان "لن نسمح لأي طرف بتغيير أو رسم خرائط بديلة للخريطة الوطنية الرسمية والشعب السوري هو الوحيد الذي يمكنه تحديد مستقبله."

حيث دعت القبائل إلى رفع التدابير الاقتصادية والقسرية التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الغربية على الشعب السوري، مطالبة المجتمع الدولي بالمساعدة في إعادة النازحين السوريين.

وسوف يختتمون الاجتماع بتأكيد دعمهم للرئيس السوري بشار الأسد.

