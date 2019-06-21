كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فصائل مسلحة مدعومة من تركيا تسلب المجوهرات والأموال بعفرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عناصر من فصيل الحمزات عمدوا برفقة عناصر من الشرطة العسكرية إلى مداهمة منازل مواطنين أكراد في قرى عين دارة وكوكبة وكفرزيت وكفردلي فوقاني وتحتاني بريف مدينة عفرين التي تخضع لفصائل مسلحة مدعومة من تركيا بريف حلب الشمالي الغربي.

وتذرّعت العناصر المسلحة بأنها تبحث عن متهمين بقضايا خطف للمدنيين، وأبلغت مصادر المرصد السوري أن عناصر الفصائل عمدت إلى العبث بمحتويات المنازل وسرقة مجوهرات ومبالغ مادية، إضافة لاعتقالها أشخاصاً عدة في كفردلي فوقاني وتحتاني.

Advertisements

وأشار المرصد السوري أن انتهاكات الفصائل المسلحة المدعومة من قبل الأتراك لا تزال مستمرة بحق المواطنين الأكراد في مدينة عفرين وريفها.

ونقل المرصد السوري من مصادر أهلية قيام فصيل "العمشات" المنضوي ضمن عمليتي "درع الفرات" و "غصن الزيتون" بإجبار مواطنة كردية على دفع مبلغ 3000 دولار أمريكي مقابل السماح لها بالبقاء ضمن منزلها الواقع في قرية قرمتلق بناحية شيه بريف عفرين.

وماتزال انتهاكات الفصائل بذريعة ما يعرف بعملية "غصن الزيتون" و"درع الفرات" مستمرة بحق أهالي مدينة عفرين وريفها، إضافة لقيام مسلحين يتبعون لفصيل إسلامي مدعوم من تركيا بطرد ثلاث عائلات من منازلها بقوة السلاح في قرية كاوندا التابعة لناحية راجو بريف مدينة عفرين وتوطين عوائل المسلحين الموالين للفصيل داخل المنازل.