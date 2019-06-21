كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة أقل من 20 ألف لاجيء سورى إلى بلادهم من لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال راكيل فرنانديز، رئيس منظمة اليونيسف في ذلك البلد، إن أقل من 20 ألف لاجئ سوري من أصل أكثر من مليون ونصف يعيشون في لبنان عادوا إلى بلادهم، مما يدل على أن العودة لن تكون سهلة وستستغرق بضع سنوات.

ووفقاً لوكالة افى الإسبانية، اليوم، أوضح فرنانديز في اجتماع مع الصحفيين في مدريد، أن شروط العودة "غير موجودة الآن": "لسنوات قليلة على الأقل سيتراجع عدد اللاجئين السوريين قليلاً".