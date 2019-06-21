كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الصومالي يهرب من مساءلة قادة ولايات مقديشو بإفشال اجتماع نيروبي‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر صومالية، إن الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، يعرقل اجتماعات رؤساء الأقاليم الصومالية، لتحقيق مكاسب في الانتخابات النيابية والرئاسية المقرر إجراؤها عام 2020، وهربا من مساءلته حول أداء حكومته.

وأكدت المصادر أن اجتماع كتلة رؤساء الأقاليم الصومالية المعارضة، المقرر انعقاده في العاصمة الكينية نيروبي الخميس، تأجل لأسباب فنية.

وذكرت أن الاجتماع كان يناقش آخر التطورات في الصومال، بما فيها إفشال حكومة فرماجو مؤتمر "غروي" للقضايا المصيرية في أبريل الماضي، وعدم التزامها بالاتفاقات السابقة التي وقعتها مع جميع الولايات القاضية بعدم تدخل الحكومة المركزية الصومالية في شؤونها واحترام الدستور الفيدرالي للبلاد.

Advertisements

وأضافت المصادر أن رؤساء ولايتي غلمدغ وجوبالاند وهيرشبيلي وصلوا إلى نيروبي لحضور الاجتماع، إلا أن رئيس هيرشبيلي غادر العاصمة الكينية للتعامل مع حالة التوتر والنزاع المسلح في ولايته، التي أدت إلى مقتل ضابط شرطة رفيع في إقليم "هيران" التابع لها.

وأشارت المصادر أيضاً إلى أن رئيس ولاية "بونت لاند" تأخر عن حضور اجتماع كتلة رؤساء الأقاليم الصومالية لانشغاله بالمحادثات مع مسؤولين إثيوبيين في أديس أبابا.

وقال مصدر مقرب من كتلة رؤساء الأقاليم الصومالية المعارضة إن الكتلة ناقشت مع المجتمع الدولي وضع خارطة طريق للانتخابات التي ستجرى في الصومال العام المقبل، وقضية إيصال المساعدات الدولية إلى أرجاء البلاد كافة.