كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. واشنطن تطلب عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة رويترز نقلا عن دبلوماسيين، إن الولايات المتحدة طلبت من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مغلقة بشأن إيران يوم الاثنين القادم.

وفي مذكرة وزعتها بعثة واشنطن لدى الأمم المتحدة اليوم الجمعة، واطلعت عليها الوكالة، أكد الدبلوماسيون الأمريكيون أنهم ينوون "إحاطة المجلس بشأن آخر المستجدات بخصوص إيران وتقديم مزيد من المعلومات عن تحقيقاتنا في حادث الناقلات الأخير".