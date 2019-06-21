قرر قاضي لحسن الطرفي، اليوم الجمعة، رفع جلسة محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، بغرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بعد مناوشات فريق دفاع المطالبات بالحق المدني.
ولم تسلم الجلسة، بعد دقائق من بدائتها، من مناوشات ومشدات كلامية، بين دفاع بوعشرين ودفاع المطالبات بالحق المدني، بعدما عمد الطرف الثاني، على مقاطعة مرافعة النقيب الزيان، مطالبين هيأة المحكمة بإعطاء الكلمة لهم، وتسلم الرسالة المنسوبة للأمم المتحدة الموجهة للمطالبات بالحق المدني.
ورفض دفاع المطالبات بالحق المدني، قرار هيأة المحكمة، القاضي بالبت في الطلبات الأولية لدفاع بوعشرين.
كانت هذه تفاصيل خبر قضية بوعشرين.. “تجاوزات” دفاع “المشتكيات” يوقف الجلسة دقائق بعد انطلاقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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