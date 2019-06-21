بعد فاجعة غرق 22 شخصا… انتقادات للمغرب وإسبانيا واتهامات بالفشل

بعد يومين من فقدان ما يقارب عشرين مهاجرا، كانوا على متن قارب للهجرة غير الشرعية، انطلق من مدينة الناظور نحو موتريل الإسبانية، لا تزال الفاجعة ترخي بظلالها على مواقف المنظمات المعنية بشؤون المهاجرين، واللاجئين في منطقة المتوسط، وسط اتهامات لفشل خطة التعاون بين المغرب، وإسبانيا في مجال الهجرة، بعدما أحبطت محاولات إنقاذ ضحايا آخر فواجع المتوسط.

وتزامنا مع اليوم العالمي للاجئين، الذي خلده العالم، أمس الخميس، أصدرت اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين، بلاغا تحدثت فيه عن فاجعة مقتل 22 مهاجرا في عرض المتوسط، معتبرة أن هذه الواقعة تعري فشل التعاون بين المغرب، وإسبانيا في مجال إنقاذ المهاجرين.

وتقول اللجنة الإسبانية إن القارب، الذي راح ركابه ضحية الفاجعة، سبق أن تم إخبار السلطات باختفائه، محملة إياها مسؤولية السياسة الجديدة في التعاون في مجال الإنقاذ، التي أطلقتها مع المغرب، ومطالبة بإعادة النظر، وترسيخ سياسة جديدة لحماية المهاجرين من الموت في عرض المتوسط.

وكان 569 مهاجرا قد قضوا، أو فقدوا في عرض البحر المتوسط، منذ شهر يناير الماضي، بينهم 173 مهاجرا، كانوا يحاولون الوصول إلى إسبانيا، وفق المنظمة الدولية للهجرة، فيما ترفع اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين عدد المهاجرين ضحايا المتوسط، منذ بداية العام الجاري إلى 218 شخصا.