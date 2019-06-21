فيديو: حسام أديب
ساعات قليلة تفصلنا عن ساعة الحقيقة، وأول ظهور رسمي للمنتخب المغربي لكرة القدم، في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي ستنطلق اليوم الجمعة، في الديار المصرية، وذلك عندما يواجه “أسود الأطلس” منتخب ناميبيا، يوم الأحد المقبل، عن أولى مباريات المجموعة الرابعة.
ومع اقتراب هذا الموعد، يترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، الوجه الذي سيظهر به المنتخب الوطني، في منافسة، تتطلع فيها الجماهير المغربي، لمشاركة مشرفة، تختلف عن المشاركات السابقة.
فعلى الرغم من ترشيح وسائل الإعلام الدولية للمغرب من أجل المنافسة بقوة على اللقب، إلا أن التشاؤم يطبع أحاسيس وتوقعات عدد كبير من المغاربة، وذلك بسبب الوجه المتواضع والخجول، الذي ظهرت به العناصر الوطنية، في المباراتين الوديتين الأخيرتين، امام كل من غامبيا وزامبيا.
في الجهة المقابلة، هناك فئة واسعة أخرى، مازالت متمسكة بثقتها في العناصر الوطنية، والتي ” تكبر في المناسبات الكبيرة”.
كاميرا “اليوم24” نزلت لإحدى شوارع الدار البيضاء، وطرحت على المارة سؤال: ما هي توقعاتكم للدور الذي سيصل إليه المغرب في “الكان”؟.. فكان ردهم على الشكل التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر بين متفائل ومتشائم.. المغاربة يتوقعون الدور الذي سيصل إليه “الأسود” في “كان” مصر – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.