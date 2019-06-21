بين متفائل ومتشائم.. المغاربة يتوقعون الدور الذي سيصل إليه “الأسود” في “كان” مصر – فيديو

فيديو: حسام أديب

ساعات قليلة تفصلنا عن ساعة الحقيقة، وأول ظهور رسمي للمنتخب المغربي لكرة القدم، في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي ستنطلق اليوم الجمعة، في الديار المصرية، وذلك عندما يواجه “أسود الأطلس” منتخب ناميبيا، يوم الأحد المقبل، عن أولى مباريات المجموعة الرابعة.

ومع اقتراب هذا الموعد، يترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، الوجه الذي سيظهر به المنتخب الوطني، في منافسة، تتطلع فيها الجماهير المغربي، لمشاركة مشرفة، تختلف عن المشاركات السابقة.

فعلى الرغم من ترشيح وسائل الإعلام الدولية للمغرب من أجل المنافسة بقوة على اللقب، إلا أن التشاؤم يطبع أحاسيس وتوقعات عدد كبير من المغاربة، وذلك بسبب الوجه المتواضع والخجول، الذي ظهرت به العناصر الوطنية، في المباراتين الوديتين الأخيرتين، امام كل من غامبيا وزامبيا.

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في الجهة المقابلة، هناك فئة واسعة أخرى، مازالت متمسكة بثقتها في العناصر الوطنية، والتي ” تكبر في المناسبات الكبيرة”.

كاميرا “اليوم24” نزلت لإحدى شوارع الدار البيضاء، وطرحت على المارة سؤال: ما هي توقعاتكم للدور الذي سيصل إليه المغرب في “الكان”؟.. فكان ردهم على الشكل التالي: