*فيديو: عبد الله أيت شريف
حظيت الفنانة اللبنانية، مريام فارس، زوال اليوم الجمعة، باستقبال جماهيري، في العاصمة الرباط، حملت خلاله في “العمارية” وسط أهازيج “الدقايقية”، وذلك اتباعا للتقاليد المغربية.
وبدت مريام فارس سعيدة بالاستقبال، الذي خصص لها، إلى درجة أنها ذرفت دموعا، وهي تدخل الفندق، حيث تقيم.
وحلت مريام فارس في المغرب من أجل المشاركة في النسخة 18 من مهرجان موازين، الذي يستقبل هذه السنة نجوم الغناء العرب، والعالميين.
وتطل اللبنانية، ميريام فارس، التي تشتهر بتقديم الغناء، والاستعراض معا على جمهور منصة النهضة، بعد غد الأحد، ويسبقها في الفقرة الأولى من الحفل، “الثنائي” المصري الشعبي، أوكا، وأورتيغا.
كانت هذه تفاصيل خبر استقبال بالتقاليد المغربية لمريام فارس في الرباط.. ذرفت الدموع فرحا – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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