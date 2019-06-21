حادثة في طنجة كل يوم..خسائر مادية إثر اصطدام بين سيارة و”طاكسي”!

خلفت حادثة سير، وقعت، صباح اليوم الجمعة، في طنجة، بين سيارة خفيفة، وسيارة أجرة بالقرب من المحطة الطرقية مالاباطا، خسائر مادية كبيرة، وإصابات طفيفة في صفوف السائقين، والركاب.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحادثة وقعت حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا، بعدما اصطدمت سيارة كانت تسير بسرعة كبيرة، بسيارة أجرة من الحجم الصغير، ما عرضهما إلى أضرار جسيمة.

وفور علمها بالحادث، حلت عناصر الوقاية المدنية مرفوقة بسيارة إسعاف، نقلت المصابين إلى المستشفى الجهوي، محمد الخامس، فيما قامت السلطات الأمنية بالإجراءات القانونية المعمول بها.