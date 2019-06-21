توقيف بطل “تحدي القطار” وزميل له بتهم المس بسلامة السير وتعريض الركاب للخطر

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن توقيف شخصين في قضية فيديو “تحدي القطار”، الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت المديرية في بلاغ لها، أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس، قد تمكنت أمس الخميس 20 يونيو، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 20 و27 سنة، وذلك للإشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالمس بسلامة السير على السكك الحديدية، وتعريض ركاب القطار للخطر.

وأضاف البلاغ، أن ولاية أمن مكناس تفاعلت، بسرعة وجدية، مع الفيديو الذي نشر على شبكة التواصل الإجتماعي، ويُظهر شخصا يقف على مسار السكة الحديدية، ولا يغادره إلا في آخر لحظة قبل مرور القطار، وذلك بشكل يمس بسلامة السير على السكة الحديدية، ويعرض حياة وسلامة الركاب للخطر.

وأشارت الجهة ذاتها، إلى أن الأبحاث والتحريات المكثفة المنجزة على ضوء هذا الشريط، قد مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه، علاوة على إيقاف الشخص الذي قام بتصوير مقطع الفديو المذكور.

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وأضافت أن المشتبه فيهما قد تم الإحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع وظروف وملابسات القضية.

وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية، قد عبر في وقت سابق عن إدانته لما ورد في هذا الفيديو، مهددا باللجوء إلى القضاء.

مكتب السكك أكد شجبه “لمثل هذه الممارسات الخطيرة، التي قد تترتب عنها عواقب وخيمة لكل من يتهاون في احترام قوانين السلامة المعمول بها داخل المدار السككي، وارتباك في حركة سير القطارات”.

كما دعا المكتب إلى عدم المساهمة في تداول، وترويج مثل هذه الفديوهات لما لها من أضرار سلبية على كل المستويات، مؤكدا أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء للبت في النازلة.