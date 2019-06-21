رشيد غلام يرثي الرئيس مرسي بلحن حزين: كنت بيننا – فيديو

نشر الفنان المغربي، رشيد غلام، أمس الخميس، مقطعا موسيقيا يرثي فيه الرئيس المصري الأسبق الراحل، محمد مرسي، الذي توفي، يوم الاثنين الماضي، في القاهرة.

وبلحن حزين، تحدث غلام في مرثيته “كُنْتِ بِيْنّا” عما شكله مرسي في سياق الربيع العربي، واصفا إياه بالحلم، الذي لمَّ الشامي والمغربي.

وتحدث غلام عن الرئيس المصري الأسبق الراحل، وقال: “اسمك شهيد، حالتك سعيد، ذكراك على أوطانّا عيد.. وكأنه موتك مش غياب والصبح مولود من جديد.”

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وختم غلام بالقول: “من رمى في البحر طوبة.. واشترى، ودفع الثمن.. صَحّي تونس مصر ليبيا، هز سوريا، واليمن”.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت، مساء الإثنين الماضي، وفاة مرسي، أثناء مثوله أمام مكمة الجنايات بالقاهرة في قضية تتهمه فيها بالتخابر مع جهات أجنبية.

وخلفت طريقة وفاة مرسي داخل السجن وما أثير حولها من شكوك، استنكارا شعبيا واسعا في المنطقة العربية وخارجها، فيما طالبت منظمات دولية بينها الأمم المتحدة و”أمنيستي” بتحقيق مستقل في الواقعة.