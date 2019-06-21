نمو أورانج للاتصالات 5% في أفريقيا والشرق الأوسط بـ2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتوقع أورانج، أكبر شركة لتشغيل خدمات الاتصالات في فرنسا، نمو مبيعاتها وأرباحها في أفريقيا والشرق الأوسط، وهما أسرع المناطق نموا لأورنج؛ بنحو خمسة بالمئة في العام الحالي، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

ونقلت "روتيرز" عن المدير المالي للشركة، رامون فرنانديز، قوله، اليوم الجمعة، إن "الوتيرة الحالية تبلغ نحو خمسة بالمئة وهذه الوتيرة التي بمقدورنا الحفاظ عليها في الأجل الطويل، مع تسجيل الربحية أداء عند المستوى نفسه".

وأضاف فرنانديز أن المجموعة، التي تدرس دخول قطاع الاتصالات في إثيوبيا، وتتوقع أن يحقق قطاع الاتصالات في ذلك البلد انفتاحا في 2020.

وحققت الشركة الفرنسية إيرادات في أفريقيا والشرق الأوسط بقيمة 5.2 مليار يورو (5.9 مليار دولار) وأرباح تشغيل أساسية بقيمة 1.7 مليار يورو العام الماضي.