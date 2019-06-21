الانيق يضع حداً لنتائجه السلبية بثلاثية في شباك السماوة

وتناوب على تسجيل ثلاثية الانيق كل من مروان حسين في الدقيقة 43 وعبد القادر كارق هدفين في الدقيقتين 61 و 65، فيما تكفل سراج الدين صباح بتسجيل هدف السماوة الوحيد في الدقيقة 77.

وبهذا الفوز رفع الطلبة رصيده الى النقطة 40 في المركز التاسع، فيما توقف رصيد السماوة عند النقطة 27 في المركز الثامن عشر.



وفي مباراة اخرى، تغلب الكهرباء على نفط الوسط 2-1.