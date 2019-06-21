شدد البابا فرنسيس، الجمعة، على ضرورة اعتبار المسلمين "شركاء" في بناء التعايش السلمي، من أجل قطع الطريق على "الجماعات المتطرفة المعادية للحوار".
وأكد البابا من كلية اللاهوت الباباوية في نابولي أنه "يجب على طلاب اللاهوت أن يتلقنوا كيفية الحوار مع اليهودية والإسلام من أجل فهم الجذور المشتركة لهوياتنا الدينية وأوجه الاختلاف بينها"، مضيفا أن تطبيق هذا النهج "يساهم بشكل فعال في بناء مجتمع يقدر التنوع ويشجع على الاحترام والأخوة والتعايش السلمي".
وأضاف البابا أنه يجب على المسيحيين "التحاور مع المسلمين من أجل بناء مستقبل مجتمعاتنا"، داعيا المسيحيين إلى اعتبار المسلمين "شركاء في بناء التعايش السلمي، حتى عند وقوع حوادث مؤسفة ترتكبها مجموعات متطرفة" مثل تفجيرات سريلانكا ضد كنائس المسيحيين".
كما حث البابا على تعلم العربية والعبرية وثقافتي هاتين اللغتين في الكليات اللاهوتية والجامعات الكنسية، مشجعا الطلاب المسيحيين على تكوين علاقات مع نظرائهم من المسلمين واليهود.
جدير بالذكر أن البابا كان قد زار المغرب في أبريل الماضي، وأعرب عن رغبته الملحة في زيارة العراق العام المقبل.
وأضاف البابا أنه يجب على المسيحيين "التحاور مع المسلمين من أجل بناء مستقبل مجتمعاتنا"، داعيا المسيحيين إلى اعتبار المسلمين "شركاء في بناء التعايش السلمي، حتى عند وقوع حوادث مؤسفة ترتكبها مجموعات متطرفة" مثل تفجيرات سريلانكا ضد كنائس المسيحيين".
كما حث البابا على تعلم العربية والعبرية وثقافتي هاتين اللغتين في الكليات اللاهوتية والجامعات الكنسية، مشجعا الطلاب المسيحيين على تكوين علاقات مع نظرائهم من المسلمين واليهود.
جدير بالذكر أن البابا كان قد زار المغرب في أبريل الماضي، وأعرب عن رغبته الملحة في زيارة العراق العام المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر البابا فرنسيس يدعو إلى اعتبار المسلمين شركاء ويحث على تعلم العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.