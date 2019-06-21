أمريكا تدعو مجلس الأمن لاجتماع مغلق بشأن إيران

دعت الولايات المتحدة، الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع مغلق بشأن إيران.
وطالبت واشنطن المنظمة الدولية، بعقد الاجتماع المغلق يوم الاثنين المقبل، لبحث آخر التطورات المتعلقة بإيران.
وذكرت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في مذكرة لأعضاء المجلس: "سنطلع المجلس على أحدث التطورات فيما يتعلق بإيران، ونقدم المزيد من المعلومات بناء على تحقيقنا في وقائع ناقلات النفط التي حدثت مؤخراً".
وكان الجيش الأميركي أعلن، أمس الخميس، أن إيران أسقطت طائرته المسيرة بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز، على بعد 34 كيلومترا تقريبا من أقرب نقطة يابسة على الساحل الإيراني.
وذكرت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في مذكرة لأعضاء المجلس: "سنطلع المجلس على أحدث التطورات فيما يتعلق بإيران، ونقدم المزيد من المعلومات بناء على تحقيقنا في وقائع ناقلات النفط التي حدثت مؤخراً".
وكان الجيش الأميركي أعلن، أمس الخميس، أن إيران أسقطت طائرته المسيرة بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز، على بعد 34 كيلومترا تقريبا من أقرب نقطة يابسة على الساحل الإيراني.
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