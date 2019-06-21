القوات الامنية تباشر بقطع جميع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية باشرت عصر اليوم، بقطع جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير تزامناً مع خروج مظاهرات شعبية مطالبة بالإصلاحات ومحاسبة الفاسدين".

وأضاف أن "المظاهرات الشعبية من المقرر انطلاقها مساء اليوم"، لافتاً إلى أن "القوات الأمنية باشرت بتشديد إجراءاتها تحسباً من دخول مندسين بين المتظاهرين".

