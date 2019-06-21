الأمن الروسي يعلن تفكيك خلية إرهابية شمال القوقاز

وذكرت وسائل إعلام روسية، ان"المجموعة حاولت إبعاد بعض الموظفين المسؤولين المحليين، عن مناصبهم في هيئات السلطة البلدية، وكانت لديها نوايا لإقامة دولة، في شمال القوقاز".

وأضافت أن "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تمكن من إلقاء القبض على 12 عضواً من أعضاء هذا التنظيم المتطرف".



وأوضحت وسائل الإعلام، أنه "خلال تفتيش أوكارهم، صادر رجال الأمن أسلحة نارية وذخيرة، وفلاشات مخزنة للمعلومات وأقراص مدمجة فيها مقاطع فيديو ذات طبيعة إرهابية، فضلا عن مطبوعات دينية ذات محتوى متطرف".