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تفكيك عبوة ناسفة قرب دور سكنية في منطقة بديالى

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افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الجمعة، بأن قوة امنية فككت عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب دور سكنية في احدى مناطق المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من مكافحة المتفجرات قامت، اليوم، بتفكيك عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من دور سكنية قريبة على نقطة تفتيش لعناصر الشرطة ضمن منطقة الكبة في ديالى".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "تفكيك العبوة لم يسفر عن اي اضرار مادية او بشرية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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