تفكيك عبوة ناسفة قرب دور سكنية في منطقة بديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الجمعة، بأن قوة امنية فككت عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب دور سكنية في احدى مناطق المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من مكافحة المتفجرات قامت، اليوم، بتفكيك عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من دور سكنية قريبة على نقطة تفتيش لعناصر الشرطة ضمن منطقة الكبة في ديالى".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "تفكيك العبوة لم يسفر عن اي اضرار مادية او بشرية".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "تفكيك العبوة لم يسفر عن اي اضرار مادية او بشرية".
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