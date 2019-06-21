تفكيك عبوة ناسفة قرب دور سكنية في منطقة بديالى

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من مكافحة المتفجرات قامت، اليوم، بتفكيك عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من دور سكنية قريبة على نقطة تفتيش لعناصر الشرطة ضمن منطقة الكبة في ديالى".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "تفكيك العبوة لم يسفر عن اي اضرار مادية او بشرية".

