الاستخبارات تلقي القبض على إرهابي متهم بنقل عوائل 'داعش' في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الامني، الجمعة، عن قيام الاستخبارات بإلقاء القبض على إرهابي متهم بنقل عوائل تنظيم "داعش" في محافظة كركوك. وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوة من وكالة الاستخبارات ألقت القبض على أحد الارهابيين في محافظة كركوك والمطلوب وفق احكام المادة 4/ ارهاب والذي يعمل على نقل عوائل عصابات داعش داخل مخيمات النازحين وهو من المطلوبين للقوات الامنية لأشتراكه بعدة عمليات ارهابية".



وأضافت أن "عملية القاء القبض تمت من خلال الرصد والمتابعة لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية".

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