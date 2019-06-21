وزير الخارجية المصري لـ "العين الإخبارية": ندعم كافة الجهود لإخراج السودان من أزمته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري دعم الاتحاد الأفريقي للسودان لعبور المرحلة الراهنة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان، وذلك لن يكون إلا عبر استئناف الحوار والمفاوضات.

وقال شكري، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" على هامش اجتماع المتابعة الوزاري للشركاء الإقليميين للسودان، الخميس: إن" مصر ومن منطلق مسؤولياتها كرئيسة للاتحاد الأفريقي تعمل على استمرار تفاعل رئاسة الاتحاد الأفريقي على ضوء القرار الذي اتخذ بتعليق العضوية من مجلس السلم والأمن الأفريقي بأن يظل للسودان مجال للحوار".

وأضاف أن السودانيين هم أصحاب المصلحة وقادرون على نقل بلادهم إلى بر الأمان والاستقرار، والسبيل الوحيد للحل العودة للحوار الشامل بين مختلف القوى السياسية في السودان، والتوصل لحل سياسي يرضي جميع الأطراف ويحقق تطلعات الشعب.

وأوضح أن الاجتماع أكد على دعم السودانيين من أجل الوصول إلى حل سوداني عبر استئناف الحوار والمفاوضات الشاملة بمشاركة كافة الأطراف السودانية، مشيرا إلى ترحيبهم بالجهود التي يقوم بها كل من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لاستئناف الحوار بين الأطراف السودانية.