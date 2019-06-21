أمريكا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة طلبت من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مغلقة بشأن إيران الإثنين المقبل.

وقدمت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مذكرة لأعضاء المجلس الجمعة، جاء فيها: "سنطلع المجلس على أحدث التطورات فيما يتعلق بإيران، ونقدم المزيد من المعلومات بناء على تحقيقنا في وقائع ناقلات النفط التي حدثت مؤخرا".

وفي وقت سابق الجمعة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداد جيش بلاده لأي تصعيد مع إيران، كاشفا عن عقوبات جديدة على نظام طهران.

Advertisements

وقال ترامب، في سلسلة تغريدات، إنه أوقف ضربة عسكرية مرتقبة لإيران قبل موعدها بعشر دقائق؛ لأن "الرد لم يكن ليأتي متناسبا مع إسقاط طهران لطائرة مراقبة أمريكية مسيرة غير مأهولة".

وأوضح أن "الضربة العسكرية كانت تستهدف 3 مواقع، وكانت ستسفر عن مقتل 150 شخصا، ولست في عجلة من أمري، مشيرا إلى أن "العقوبات ضد إيران موجعة وأضفت المزيد ليلة أمس".

وكانت إيران أسقطت الخميس طائرة عسكرية أمريكية مسيرة أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح/جو، في "هجوم غير مبرر".