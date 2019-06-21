معارض تركي يحذر من حيل أردوغان بانتخابات إسطنبول

حذّر قيادي بحزب "الخير" التركي المعارض، الجمعة، من احتمال لجوء نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، وحزبه العدالة والتنمية الحاكم، إلى "حيل وألاعيب" يستندون إليها لإلغاء جولة الإعادة من انتخابات بلدية إسطنبول حال خسارتهم كما حدث في الجولة الأولى نهاية مارس/أذار الماضي.

جاء ذلك التحذير على لسان حسن سَيمَنْ، نائب رئيس الحزب، في تصريحات صحفية نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة.

وقال سيمن، في ذات السياق: "لقد أدركوا أنهم خسروا المعركة، لذلك قد يقومون بأي تصرفات وحيل وألاعيب وتوترات عند صناديق الاقتراع؛ يعتمدون عليها في إلغاء الانتخابات فيما بعد؛ لذلك ندعو كافة الأطراف إلى الهدوء".

وتشهد تركيا يوم الأحد المقبل جولة إعادة يتم خلالها الاقتراع على منصب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى الذي سبق وأن فاز به مرشح المعارضة التركية، أكرم إمام أوغلو، متفوقا على بن علي يلدريم، مرشح أردوغان، والعدالة والتنمية، وهما نفس المرشحان في جولة الإعادة مع آخرين.

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وذكر المعارض سيمن أن حزبه قام بنقل كافة مديري الحزب، ونوابه بالبرلمان إلى مدينة إسطنبول، وتكليفهم بمهام يوم الانتخابات؛ لمنع حزب أردوغان من ارتكاب أية تجاوزات أو مخالفات، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن حزب "الخير" أنهى كافة الاستعدادات اللازمة لدعم مرشح تحالف الأمة (مكون من الحزب المذكور، وحزب الشعب الجمهوري).

كما حذّر سيمن، من الاستفزازات التي قد يقوم بها أنصار أردوغان داخل اللجان الانتخابية، مطالبا كافة أطياف وأعضاء المعارضة بحماية صناديق الاقتراع، ومحاضر التصويت بعد انتهاء عملية الاقتراع.

وعن توقعه بالنسبة لنتائج الانتخابات، قال المعارض سيمن "أتوقع أن يكون الفارق لصالح إمام أوغلو، وهذا أمر ليس لي فيه أدنى شك".