انت الان تتابع ترامب يؤكد انه الغى الضربات على ايران "قبل عشر دقائق" من موعدها المقرر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه "ليس مستعجلا" للرد عسكريا على إيران، مؤكدا أنه الغى في اللحظات الأخيرة ضربات ضدها ليل الخميس تجنبا لوقوع العديد من الضحايا.
وكتب ترامب في سلسلة تغريدات صباحية "قبل عشر دقائق من الضربة، أوقفتها" شارحا أن أحد الجنرالات قال له أنه يتوقع سقوط 150 قتيلا من الجانب الإيراني، فخلص إلى أن ذلك سيكون ردا "غير متناسب" على إسقاط طهران طائرة مسيّرة أميركية.
وأوضح ترامب أن البنتاغون اختار ثلاثة مواقع في إيران لتكون هدفا للضربات.
وتابع ترامب "لست مستعجلا، جيشنا (...) جاهز وهو الأفضل في العالم بفارق كبير" مشيدا بالعقوبات "الأليمة" على إيران.
وكتب "لن يكون بوسع إيران في أي وقت امتلاك أسلحة نووية، لا ضد الولايات المتحدة ولا ضد العالم".
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