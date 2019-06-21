ريابكوف: روسيا ستساعد إيران بشأن النفط إذا لم يتم تدشين قناة للمدفوعات

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نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله اليوم الجمعة إن بلاده مستعدة لمساعدة إيران بشأن صادرات النفط وقطاعها المصرفي إذا لم يتم تدشين نظام المدفوعات الأوروبي انستكس.

وأنشأت دول أوروبية آلية انستكس في مسعى للحفاظ على الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في عام 2015 مع ست قوى عالمية بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.