الان تتابع “العمل المالي الدولية” تمهل إيران حتى أكتوبر لتنظيم تشريعاتها في مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 10 دقائق - 7:19 م, 21 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أمهلت مجموعة العمل المالي الدولية إيران حتى أكتوبر المقبل لتنظيم تشريعاتها في مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال حتى تتناسب مع المعايير الدولية. وطالبت بتعزيز المراقبة للفروع والشركات التابعة للمؤسسات المالية في إيران.

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