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واشنطن تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن إيران الإثنين المقبل

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع واشنطن تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن إيران الإثنين المقبل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

طلبت واشنطن عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن إيران، الإثنين المقبل، على خلفية التوترات بين الدولتين، بعد إسقاط طهران طائرة مسيرة تابعة للبحرية الأمريكية في المياه الدولية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن اليوم وقف الضربة العسكرية التي كانت موجهة لمواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، قبل موعدها بـ10 دقائق، مؤكدًا أنها كانت ستسقط ضحايا.

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