انتخابات بلدية إسطنبول.. رسالة "مثيرة" من أوجلان للأكراد

دعا زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، عبد الله أوجلان، أنصار حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد لالتزام الحياد السياسي قبل انتخابات بلدية إسطنبول مطلع الأسبوع قائلا إن عليهم الامتناع عن التصويت.

وتشهد تركيا، الأحد، إعادة للانتخابات البلدية، التي جرت أصلا في 31 مارس بعد طعن قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رجب طيب أردوغان، الذي هيمن على مجلس المدينة لفترة طويلة، لكنه خسر الانتخابات الأخيرة لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي.

كان الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، صلاح الدين دمرداش، والذي سجن في اتهامات بالإرهاب قد أعلن تأييده لمرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، وفقا لوكالة الأناضول التركية للأنباء.

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ونقل الأكاديمي علي كمال أوزجان، الذي زار أوجلان، الخميس، عنه قوله: "نهج التحالف الديمقراطي للحزب ينبغي ألا يكون جزءا من المساجلات الانتخابية الحالية. أهمية التحالف الديمقراطي هي أنه يتمسك بموقفه الحيادي".

كان حزب الشعوب الديمقراطي قد دعا أنصاره تحت ما يسمى "بالتحالف الديمقراطي" للتصويت للمعارضة الرئيسية في الانتخابات المحلية بمدن غرب تركيا ومن بينها إسطنبول والعاصمة أنقره، والتي لم يقدم فيها مرشحين.

وتصنف تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني باعتباره منظمة إرهابية.