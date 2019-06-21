خبير أمني: قطر أكبر دولة تساند وتقف مع المتطرفين

قال اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن قطر هي أكبر دولة تساند وتقف مع الإرهاب.
وأضاف "يعقوب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن قطر هي الدولة الوحيدة التي أوجدت مكتب سياسي لطالبان بالدوحة، وهي الملاذ الأمن لجماعة الإخوان الذين طردهم المجتمع المصري.
وتابع، أن أفعال قطر عابر للحدود، وسياسي قطر يريدوا أن تكون قطر حديث جميع شعوب العالم، وهذه سياسة فاشلة من قطر، مشددًا على ضرورة أن يتعاون المجتمع الدولي والعالم بأثره جرائم قطر الإرهابية.
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