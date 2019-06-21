نظام الحمدين ينشئ غرفا تجسسية في الخليج بالتعاون مع إيران (فيديو)

كشف موقع مباشر قطر عن العلاقات التى تربط النظام القطرى بالنظام الإيرانى، من أجل تفتيت المنطقة والعبث بمقدرات الدول العربية واستهداف مصالحهم، وذلك استمرارًا للنهج الذى يسير عليه نظام تميم بن حمد فى المنطقة العربية.

وقال الموقع فى تقرير بالفيديو، إن تنظيم الحمدين بات يشارك نظام الملالى الإيرانى جميع الاستراتيجيات والأهداف التخريبية فى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، والخليج على نحو خاص؛ حيث يتعاون النظام القطرى مع نظيره الإيراني على استهداف مصالح الدول الخليجية الأخرى، لا سيما الإمارات والمملكة العربية السعودية، لا لشىء سوى أن هاتين الدولتين ترفضان نهج الحمدين التخريبى.