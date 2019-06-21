مرشح سابق لرئاسة أمريكا يطالب الكونجرس بإدراج "الإخوان" على قوائم الإرهاب

أكد المرشح السابق للرئاسة الأمريكية السيناتور تيد كروز، صاحب مشروع معدل لإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب، أنه فى إدارة الرئيس الأمريكى السابق أوباما، تعمدت غض الطرف عن أعمال جماعة الإخوان الإرهابية.

جاء ذلك خلال جلسة استماع بالكونجرس الأمريكى، عن كيفية إدراج جماعة الإخوان المسلمون على قوائم الإرهاب فى الولايات المتحدة، نظمتها مؤسسة النبض الأمريكى، وأدارها الإعلامى الدكتور مايكل مورجان، بمشاركة عدد من أعضاء الكونجرس.