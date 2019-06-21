ميركل: الاتحاد الأوروبى قلق من الوضع الخاص بإيران ويؤيد الحوار

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إنها وزعماء دول الاتحاد الأوروبى قلقون بشأن الوضع الخاص بإيران بعد تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة كانت على وشك توجيه ضربات عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية.

وقالت ميركل، للصحفيين، بعد قمة للاتحاد الأوروبى استغرقت يومين فى بروكسل، "يساورنا القلق بشأن الوضع ونؤيد المفاوضات الدبلوماسية والتوصل إلى حل سياسى لموقف متوتر للغاية".