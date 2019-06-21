الاتحاد الأوروبى يتضامن مع قبرص ضد أنشطة تركيا غير القانونية بالمنطقة الاقتصادية

أعلن المتحدث الرسمى باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو، اليوم الجمعة، أن أعضاء الاتحاد الأوروبى أبدوا تضامنهم مع قبرص من خلال تبنى استنتاجات تهدف لفرض تدابير موجهة ضد الأنشطة غير القانونية لتركيا فى المنطقة الاقتصادية الخالصة فى قبرص.

وقال برودرومو، عقب تبنى المجلس الأوروبى فى بروكسل، النص الذى أدان أنشطة تركيا غير القانونية - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية (سى إن إيه) - "شركاؤنا يستجيبون بشكل إيجابى للدعوة التى وجهها الرئيس القبرصى، وإن الاتحاد الأوروبى يعرب عن تضامنه ودعمه لجمهورية قبرص".

وأضاف أن المجلس الأوروبى يعيد التأكيد على استنتاجات المجلس الأوروبى السابقة بما فى ذلك استنتاجات 22 مارس 2018، وكذلك يتبناها، ويدين بشدة أنشطة تركيا غير القانونية المستمرة فى شرق البحر المتوسط ​​وبحر إيجة.

وكان ​الاتحاد الأوروبى قد هدد ​تركيا​ بفرض ​عقوبات​ عليها إذا لم توقف عملياتها غير الشرعية للتنقيب عن ​الغاز​ قبالة سواحل قبرص، مؤكدًا فى بيان ختامى صادر عن قمته فى ​بروكسل​ إدانته أنشطة الحفر غير الشرعية التى تقوم بها تركيا، كما أعرب عن أسفه لأن تركيا "لم تستجب بعد للنداءات المتكررة من الاتحاد الأوروبى لوقف مثل هذه الأنشطة".

وكانت ​السفينة​ "يافوز" التى طليت بالعلم التركى قد أبحرت، أمس الخميس، بمواكبة سفينة عسكرية بعد حفل أقيم فى ميناء ديلوفاسى التركى شارك فيه وزير ​الطاقة​ فاتح دونماز الذى قال: "نواصل أعمال التنقيب من دون توقف، إنّه حقنا الشرعى".