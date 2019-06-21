شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تطلب من مجلس الأمن عقد جلسة مغلقة بشأن إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الأمم المتحدة)

قال دبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي، إن الولايات المتحدة طلبت من المجلس عقد جلسة مغلقة بشأن إيران يوم الإثنين القادم.

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في مذكرة لأعضاء المجلس اطلعت عليها رويترز:«سنطلع المجلس على أحدث التطورات فيما يتعلق بإيران، ونقدم المزيد من المعلومات بناء على تحقيقنا في وقائع ناقلات النفط التي حدثت مؤخراً».