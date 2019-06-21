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أمريكا تطلب من مجلس الأمن عقد جلسة مغلقة بشأن إيران

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جدة - خالد شويل - رويترز (الأمم المتحدة)

قال دبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي، إن الولايات المتحدة طلبت من المجلس عقد جلسة مغلقة بشأن إيران يوم الإثنين القادم.

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في مذكرة لأعضاء المجلس اطلعت عليها رويترز:«سنطلع المجلس على أحدث التطورات فيما يتعلق بإيران، ونقدم المزيد من المعلومات بناء على تحقيقنا في وقائع ناقلات النفط التي حدثت مؤخراً».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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