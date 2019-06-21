شكرا لقرائتكم خبر عن شركات طيران عالمية تتجنب المجال الجوي الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (عواصم)

قالت شركات طيران عالمية اليوم (الجمعة) إنها ستغير مسار رحلاتها لكي تتجنب الأجواء التي تسيطر عليها إيران، عبر مضيق هرمز وخليج عُمان، وذلك بعد أن منعت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية شركات الطيران الأمريكية من التحليق في هذه المناطق حتى إشعار آخر.

وقالت الخطوط الجوية الماليزية، وشركة الخطوط الجوية الاسترالية (كانتاس)، وشركة الخطوط الجوية السنغافورية، وشركة لوفتهانزا الألمانية، والخطوط الجوية البريطانية، وكيه.إل.إم الهولندية، إنها تعمل على تحويل مسار رحلاتها لتجنب المنطقة.