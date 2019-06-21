شكرا لقرائتكم خبر عن عريقات: حل الدولتين الطريق الوحيد للسلام في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (لندن)

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن تحقيق رؤية حل الدولتين وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، هو الطريق الوحيد لإقامة سلام عادل ودائم في المنطقة.

وأكد عريقات في كلمة له في جامعة «أكسفورد» اليوم (الجمعة) أن فلسطين بعاصمتها القدس ليست للبيع، وأن إجراءات الإدارة الأمريكية وفرضها سياسة الإملاءات وفرض الحلول بالأمر الواقع والقوة لن تُخضع الشعب الفلسطيني للابتزاز أو المساومة على حقوقه الوطنية المشروعة.

وعلى صعيد ثان، أصيب عشرات الفلسطينيين في قرية كفر قدوم بمحافظة نابلس بحالات اختناق، جراء قمع جيش الاحتلال للمسيرة الأسبوعية التي يقوم بها الأهالي لمناهضة للاستيطان.