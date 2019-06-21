شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى بتفجير مسجد في بغداد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بغداد)

أفادت مصادر بالشرطة العراقية، عن سقوط سبعة قتلى وإصابة أكثر من 20 شخصاً، اليوم (الجمعة)، في انفجار قنبلة بمسجد يرتاده أبناء الطائفة الشيعية، في في حي البلديات بالعاصمة العراقية بغداد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.