شكرا لقرائتكم واشنطن تطلب عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة طلبت من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مغلقة بشأن إيران يوم الاثنين. وقالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في مذكرة لأعضاء المجلس اطلعت عليها رويترز: "سنطلع المجلس على أحدث التطورات فيما يتعلق بإيران ونقدم المزيد من المعلومات بناء على تحقيقنا في وقائع ناقلات النفط التي حدثت مؤخرا".

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