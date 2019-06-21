البحرية الهندية تعلن إرسال سفينتين حربيتين إلى الخليج لتأمين الملاحة

أعلن المتحدث باسم ​البحرية الهندية​ داليب كومار شارما، نشر سفينتين حربيتين في ​الخليج العربي​ وخليج عمان

وأكد شارما، للصحفيين أن السفينتين الحربيتين Chennai و Sunayna نُشرتا في الخليج العربي وخليج عمان لتنفيذ عمليات تأمين الملاحة البحرية ومرافقة ​السفن​ التجارية الهندية و"التنسيق بين الجهات المعنية".

وجاء هذا القرار على خلفية استهداف ناقلتين في خليج عمان من قبل جهة مجهولة الأسبوع الماضي، في حادث هو الثاني منذ نحو شهر، وألقت ​الولايات المتحدة​ و​بريطانيا​ و​السعودية​ اللوم فيه على ​إيران​، فيما ترفض ​طهران​ هذه الاتهامات بشدة.