البحرية الهندية تعلن إرسال سفينتين حربيتين إلى الخليج لتأمين الملاحة

أعلن المتحدث باسم البحرية الهندية داليب كومار شارما، نشر سفينتين حربيتين في الخليج العربي وخليج عمان
وأكد شارما، للصحفيين أن السفينتين الحربيتين Chennai و Sunayna نُشرتا في الخليج العربي وخليج عمان لتنفيذ عمليات تأمين الملاحة البحرية ومرافقة السفن التجارية الهندية و"التنسيق بين الجهات المعنية".
وجاء هذا القرار على خلفية استهداف ناقلتين في خليج عمان من قبل جهة مجهولة الأسبوع الماضي، في حادث هو الثاني منذ نحو شهر، وألقت الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية اللوم فيه على إيران، فيما ترفض طهران هذه الاتهامات بشدة.
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